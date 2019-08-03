Зеленский сказал, когда состоится встреча «нормандской четверки»

Представители МИД стран «нормандского формата» могут встретиться в конце августа во Франции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В конце августа предполагается встреча в «нормандском формате» четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа», – цитирует «Интерфакс» Зеленского.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

Ранее США отказались участвовать в «нормандском формате», хотя в офисе Зеленского не исключали расширения и переформатирования «нормандского формата».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основания для следующей встречи «нормандской четверки» появятся после выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего саммита в Берлине.