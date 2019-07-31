США отказались участвовать в «нормандском формате»

По мнению США, сейчас расширение «нормандского формата» невозможно, сообщил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный.

Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».

Хотя «само заявление» расширения «нормандского формата» не исключало, сказал Бессмертный.

Также США считают, что вполне достаточно «отдельного диалога Москвы и Вашингтона», в котором могут участвовать представители «нормандского формата».

Кроме того, Бессмертный указал на «стратегические консультации» России и США в Хельсинки.

По мнению американцев, «это может обеспечить возможность решения вопроса войны в Донбассе», заявил представитель Киева.

Напомним, в офисе украинского президента Владимира Зеленского не исключали расширения и переформатирования «нормандского формата».

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