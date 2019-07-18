Лавров назвал основания для следующего саммита «нормандской четверки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основания для следующей встречи «нормандской четверки» появятся после выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего саммита в Берлине.

«У нас, по-моему, общая позиция, они должны быть тщательно подготовлены, если ведем речь о встречи в верхах. Конечно же, чтобы не девальвировать этот уровень, необходимо перед каждой новой встречей обеспечивать выполнение решений, принимавшихся на предыдущих саммитах. Последний по времени саммит «нормандского формата» состоялся в Берлине в октябре 2016 года. Там были приняты конкретные решения», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что тогда были достигнуты договоренности о разведении сил и средств в трех пунктах на линии соприкосновения, включая Станицу Луганскую, о решении вопроса об особом статусе Донбасса через «формулу Штайнмайера»

«Франк-Вальтер тогда был министром иностранных дел Федеративной Республики (Германии). Эта формула предусматривает введение закона об особом статусе в силу на временной основе в первый день выборов на этих территориях в Донбассе и его вступление в силу уже на постоянной основе в день, когда наблюдатели ОБСЕ выпустят свой окончательный доклад, подтверждающий, что выборы были свободными и справедливыми», – подчеркнул министр.

Ранее Лавров сообщал, что появилась надежда на разрешение конфликта на юго-востоке Украины.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе.