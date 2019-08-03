Военные самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири

Военно-транспортные самолеты Ил-76, каждый из которых несет по 42 тонны воды, утром субботы возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили ТАСС, что по состоянию на 07.00 по местному времени (03.00 мск) из аэропорта Красноярска вылетели шесть Ил-76, отправка осуществлялась парами.

В Минобороны сообщили, что в субботу предполагается провести не менее 20 вылетов Ил-76, которые в общей сложности сбросят 840 тонн воды.

Кроме того, 550 тонн воды на очаги возгорания в Красноярском крае и Иркутской области будет сброшено с 10 вертолетов Ми-8.

За двое суток военной авиацией было потушено 84 лесных пожара в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тыс. гектаров. Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на очаги возгорания порядка 2 тыс. тонн воды.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

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