КС Грузии запретил сажать в тюрьму за употребление и сбыт наркотиков

Конституционный суд Грузии признал неконституционным возможность ареста или лишения свободы за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или употребление наркотических средств без назначения врача в малом размере.

Конституционный суд Грузии своим решением отменил нормы Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, предполагающие арест на 15 суток или лишение свободы сроком до 1 года за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или употребление без назначения врача наркотических средств в малом размере, передает ТАСС.

Свое решение Конституционный суд Грузии мотивировал тем, что, по мнению омбудсмена республики, «действия, которые наказываются оспариваемыми нормами, не представляют такой общественной опасности, что оправдало бы использование тюремного заключения».

«Исходя из указанного, истец считал, что такого рода санкции, как административное заключение или лишение свободы, являются непропорциональными мерами и не соответствуют первому и второму пункту статьи 9 Конституции Грузии», – говорится в решении суда

Первый и второй пункты статьи 9 Конституции гласят: честь человека является неприкосновенной, ее защищает государство. Запрещены пытки человека, нечеловеческое или оскорбительное обращение, использование нечеловеческого или оскорбляющего наказания. Суд разделил доводы омбудсмена.

Своим решение суд обязал парламент Грузии внести изменения в указанные кодексы и подобрать соответствующую меру наказания.

Напомним, в июле прошлого года Грузия отменила любые наказания за употребление марихуаны.

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