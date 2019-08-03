Россия обвинила США в пренебрежении к принципам правового государства

Второй пакет американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей продемонстрировал всему миру наплевательское отношение США к основополагающим принципам правового государства, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Приняв решение задействовать против нашей страны свой закон «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение», США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений. Не говоря уже о соблюдении элементарных норм цивилизованного общения», – говорится в документе, выдержку из которого приводит ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что Москве так и не были представлены свидетельства «причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента».

«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии. Цель такой политики видна невооруженным взглядом – наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы», – отметили в диппредставительстве.

В документе подчеркивается, что Россия «не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому делу Скрипалей».

В посольстве напомнили, что Россия еще в позапрошлом году полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

«Американцы же так и не выполнили свои обязательства по его уничтожению и постоянно переносят завершение этого процесса. Так что было бы логично, если бы США применили свое законодательство к самим себе», – указали российские дипломаты.

В посольстве предупредили, что попытки запугать Россию рестрикциями «тщетны и не принесут дивидендов». «Предыдущие санкционные раунды не достигли целей, ради которых они вводились», – отмечается в сообщении.

В диппредставительстве заявили, что Москва не собирается «изменять традиции проводить независимую внешнюю политику». «Мы продолжим защищать многополярное демократичное мироустройство, основанное на международном праве и принципах Устава ООН», – подчеркнули в посольстве.

«Санкционные игры идут в ущерб жизненным интересам самих США. Призываем Вашингтон одуматься и поставить на тормоза безрассудные действия по разрушению российско-американских отношений», – заключили российские дипломаты.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

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