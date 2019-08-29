Колумбийские повстанцы FARC объявили войну правительству

Группа бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC, РВСК) опубликовала видео с заявлением, в котором сообщила, что начнет новое наступление спустя три года после подписания мирного соглашения с правительством.

Заявление сделали два бывших командира FARC, известные под псевдонимами Иван Маркес и Хесус Сантрич. По их словам, решение о продолжении борьбы является ответом на «предательство» со стороны правительства в отношении мирных соглашений, пишет The Guardian.

«Мы никогда не были идеологически побеждены, поэтому борьба продолжается», – заявил Маркес.

Он был ключевым переговорщиком по мирному соглашению в 2016 году, однако в прошлом году пропал без вести после ареста его племянника и вывоза его в США для сотрудничества со следователями по торговле наркотиками.

Маркес заявил, что правительство вероломно «односторонне изменило текст соглашения» и не выполнило свои обязательства. Повстанец заявил, что его группа будет стремиться к координации усилий с левыми повстанцами – Армией национального освобождения.

Источники издания утверждают, что группа под командованием Маркеса может насчитывать до 2,2 тыс. бойцов.

В то же время бывший командир FARC, а ныне лидер политической силы Родриго Лондоньо заявил, что подавляющее большинство повстанцев остаются приверженными соглашению.

В сентябре 2017 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения, а за год до этого был одобрен договор о мире с FARC.