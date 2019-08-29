ЕС собрался направлять совместный флот в стратегические регионы

Министры обороны стран Евросоюза обсуждают возможность «скоординированного морского присутствия» в стратегических регионах, однако пока идея находится в начальной стадии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы обсуждали сегодня идею, концепцию скоординированного морского присутствия в ряде районов, представляющих стратегический интерес для ЕС», – передает слова Могерини РИА «Новости».

Она отметила, что идею предложили еще «пару месяцев назад» и не связана напрямую с ситуацией в Ормузском проливе.

По словам Могерини, концепция предполагает, что страны ЕС смогут «обмениваться информацией на основе данных», которые получены от морских сил, находящихся в стратегических регионах.

В то же время глава дипломатии ЕС не исключила, что «это может быть вариантом в перспективе» в ситуации вокруг Ормузского пролива. По ее словам, пока «концепция в начальной стадии». Отработать ее собираются в Гвинейском заливе.

Напомним, после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero США предложили создать миссию в Персидском заливе. Великобритания присоединилась к инициированной коалиции, а Франция и Германия отказались посылать туда свои корабли по призыву США.