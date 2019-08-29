Немецким солдатам стало не хватать ботинок

Вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости, сообщают немецкие СМИ.

«Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка «условно готов к обороне» вполне подходит», – передает РИА «Новости» текст статьи Die Welt.

По данным газеты, поставка войскам бундесвера ботинок столкнулось с большими задержками. Минобороны страны заявило, что срывы срока поставок связаны с ограниченными возможностями промышленности.

Из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, немецкие военные в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тыс. пар при численности бундесвера в 183 тысячи. Легкие ботинки получили 31 тыс. солдат.

«Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках», – заявила депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали состояние национального флота, пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков и признали дефицит боеспособных танков.

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