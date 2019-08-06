В Германии раскритиковали состояние национального флота

Техническое оснащение флота Германии ниже заявленных стандартов, заявил уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс.

«Еще никогда наш флот не был меньше, чем сейчас», – заявил Бартельс. Он добавил также, что количество боевых единиц по факту постоянно сокращается, но в отчетах это не отражается.

«Флот насчитывал и должен насчитывать 15 фрегатов. В настоящий момент мы далеки от этого», – передает ТАСС уполномоченного в интервью газетам медиагруппы «Функе».

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам обороны Симте Меллер также сообщила, что у ФРГ «слишком мало кораблей». «Есть огромная потребность в обновлении нашего флота», – указала она.

Кроме того, в понедельник в Германии пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков.

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