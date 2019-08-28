Умер легендарный борец с ворами «в законе» генерал ФСИН Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев умер в Ульяновске, сообщили в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.

Генерала Снырцева не стало 25 августа в возрасте 90 лет, передает РИА «Новости».

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича», – сообщили в пресс-службе УФСИН.

Генерал-майор Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии «Белый лебедь», главной целью которой была «ломка» воров «в законе». За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в «Белом лебеде» развенчали почти 130 воров «в законе».

Сныцерев награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком «Заслуженный работник МВД».

Напомним, весной Госдума одобрила поправки к УК, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Отныне им грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.