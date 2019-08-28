Россия столкнулась с дефицитом авокадо

В России резко вырос спрос на авокадо, в результате чего торговые сети столкнулись с нехваткой этого фрукта, сообщают СМИ со ссылкой на исследование аналитической компании GfK.

Число россиян, хоть раз купивших этот продукт с августа 2018-го по июль 2019 года, выросло вдвое по сравнению с предыдущим периодом, передает РБК со ссылкой на исследование.

Также покупать авокадо стали чаще – в среднем 3,2 раза в год.

Из-за роста спроса торговые сети столкнулись с нехваткой фрукта, его нехватку подтвердили изданию торговые сети «Лента», «Вкусвилл», компания Mangoed и еще несколько других компаний.

Отмечается, что главной причиной нехватки является смена сезонного поставщика.

В начале августа Росстат зафиксировал рост цен на черный хлеб.