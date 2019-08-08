В России резко подорожал черный хлеб

С начала 2019 года цены на черный хлеб в России выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные, согласно которым россияне платят за буханку на 9,6% больше, чем в 2018 года, тогда как в минувшем году хлеб стоил дороже всего на 2,3%, чем в первой половине 2017 года, сообщает РБК.

При этом цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции, что эксперты связывают с ростом цен на муку.

В июне 2019 года килограмм черного хлеба подорожал до 50 рублей 54 копеек (на 9,6%). Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали до 75 рублей 87 копеек за килограмм (на 8,3%).

Напомним, в феврале специалисты компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшие состояние рынка заявили, что в 2019 году россиянам следует ожидать повышения цен на молоко, гречку и хлеб. Из-за подорожания в 2018 году пшеницы на 54% и ржи на 30% снизился уровень прибыли производителей хлебобулочных изделий.