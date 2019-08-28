В правительстве предложили привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов считает, что методы работы с населением устарели, и предлагает привлечь певицу и телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах.

Чиновник считает, что раз у Бузовой 15 млн подписчиков в Instagram, то она является ответственным и патриотичным человеком, вещающим на большую аудиторию. «Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», – приводит слова Акимова «Интерфакс».

По его совам, Бузовой можно поручить пропагандировать безопасность на дорогах и «заплатить, если надо». Для этих же целей, по его мнению, можно использовать вирусные ролики.

«Призываю создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. Подойти к вопросу неформально», – сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что чиновники продолжают пользоваться в современном мире старыми методами и учебниками и методическими программами пятнадцатилетней давности

Ранее Бузову предложили заблокировать в Instagram после публикации ролика, на котором певица сравнила себя с блокадницей.