Бузову захотели запретить в Instagram

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт певицы Ольги Бузовой в Instagram после публикации видео, на котором она назвалась «блокадницей».

Бородин заявил ФАН, что поведение бывшей участницы «Дома-2» оскорбляет ветеранов и блокадников и растлевает молодежь. Он напомнил, что на страницу Бузовой подписаны более 16 млн пользователей Instagram. «И она им транслирует такое. Это и разжиганием межнациональной розни может обернуться», – предостерег Бородин.

«Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала», – подчеркнул он.

Зампред партии «Народ против коррупции» считает, что слова российской певицы могут быть использованы против нашей страны «где-нибудь на Украине, в Грузии или на Западе».

«Она сидит где-то на курорте в дорогом купальнике, демонстративно облизывает тарелку. Наверняка была в измененном состоянии, тем более что слухи о ее зависимостях ходят», – заявил Бородин.

«Да и как объяснить иначе, что человек в здравом уме называет себя «блокадницей», находясь в таких условиях, в каких находится она?» – задался вопросом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

«Думаю, Генпрокуратура должна разобраться, подключить Роскомнадзор. Это не шутки – показывать такой пример молодежи, которая подписана на нее. Это кощунство. За нас умирали, а она берет и наглым образом умаляет подвиг наших героев», – сказал Бородин.

Отметим, что Бузова является самым популярным инстаблогером России. Сообщалось, что ее доход от одного рекламного поста в этой соцсети может достигать 1 млн рублей.

Напомним, ранее певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием бывшей участницы «Дома-2», а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее.

Сама Бузова извинилась перед всеми, кого могла невольно обидеть, и подчеркнула, что в опубликованном ролике шутила только над собой. «Подвиг людей, которые пережили все ужасы войны и подарили нам мирное небо, для меня свят», – подчеркивала певица.

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