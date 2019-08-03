Раскрыт доход самого популярного инстаблогера России

Самым популярным Instagram-блогером в России стала певица и телеведущая Ольга Бузова, пишет журнал Forbes.

По данным издания, доход Бузовой от одного рекламного поста в Instagram может достигать 1 млн рублей.

Аудитория бывшей участницы телепроекта «Дом-2» в социальной сети составляет около 16 млн подписчиков.

Бузова начала музыкальную деятельность с 2011 года. В 2017-ом она представила свой дебютный студийный альбом «Под звуки поцелуев».

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. В список вошли известные спортсмены, певцы и певицы, блогеры и супермодели.