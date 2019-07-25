Названы самые успешные российские звезды моложе 40 лет

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. В список вошли известные спортсмены, певцы и певицы, блогеры и супермодели.

Топ-40, опубликованный на сайте журнала, возглавил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он же признан самым успешным российским спортсменом по итогам 2019 года. Доход Нурмагомедова за прошлый год, по оценке составителей рейтинга, составил 11,5 млн долларов.

На втором месте – певица Ольга Бузова с доходом 4,4 млн долларов. Хоккеист Александр Овечкин на третьем месте (14,5 млн долларов).

Отметим, что Forbes составлял рейтинг, опираясь не только на данные о годовых доходах звезд. Также учитывались упоминания в СМИ и в социальных сетях. На основании этих трех параметров звезды получали итоговый балл, по которому и присваивались места в топе.

В первую десятку также вошли певец Егор Крид (4,8 млн долларов), рэпер Баста (6,9 млн долларов), певец Дима Билан (6,5 млн долларов), рэпер Тимати (3,4 млн долларов), модель Ирина Шейк (4 млн долларов), футболист Артем Дзюба (5,4 млн долларов), певица Полина Гагарина (5,3 млн долларов).

Кроме того, в топ-40 входят популярные блогеры: Настя Ивлеева (14-е место, 0,9 млн долларов), Юрий Дудь (18-е место, 1,4 млн долларов), Wylsacom (21-е, 2,7 млн долларов), Kate Clapp (27-е, 0,5 млн долларов), Саша Спилберг (30-е, 0,7 млн долларов), Little Big (35-е, 1 млн долларов), Макс +100500 (36-е, 0,7 млн долларов), Ида Галич (39-е, 0,8 млн долларов).