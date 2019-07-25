Составлен рейтинг самых успешных спортсменов России 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских спортсменов 2019 года.

На первой строчке списка, опубликованного на сайте журнала, оказался чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, чей доход составил 11 млн долларов. Он же стал первым в рейтинге 40 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Второе место среди самых успешных спортсменов досталось хоккеисту Александру Овечкину (3-е место в общем рейтинге), на третьем месте идет футболист Артем Дзюба (9-е место).

В топ-9 также вошли теннисистка Мария Шарапова (11), футболист Игорь Акинфеев (15), хоккеист Никита Кучеров (16), теннисист Карен Хачанов (20), фигуристки Алина Загитова (33) и Евгения Медведева (40).

В рейтинге 2018 года первое место занимал Овечкин, вторым и третьим в списке спортсменов были хоккеисты Евгений Малкин (8) и Евгений Кузнецов (13) соответственно.

Напомним, 7 октября 2018 года россиянин Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Однако празднование победы закончилась дракой за пределами ринга.

Ранее стало известно, что рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возглавила прыгунья в высоту 26-летняя Мария Ласицкене.