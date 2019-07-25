Россиянка впервые возглавила рейтинг сильнейших спортсменов мира

Рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возглавила прыгунья в высоту 26-летняя Мария Ласицкене, сообщила пресс-служба ассоциации.

IAAF публикует обновленный рейтинг сильнейших спортсменов мира еженедельно. С 25 июля его возглавляет Ласицкене, передает ТАСС.

Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF.

В среду она одержала победу на чемпионате России в Чебоксарах.

Теперь у россиянки 1 тыс. 433 балла, у ее ближайшей преследовательницы, бегуньи Беатрис Чепкоеч (Кения) – 1 тыс. 426. Третье место занимает еще одна бегунья Сифан Хассан (Нидерланды), у которой 1 тыс. 424 балла.

Ласицкене победила на всех этапах «Бриллиантовой лиги», в которых участвовала.

После того, как в январе на российском чемпионате она не завоевала первое место, Ласицкене одержала 16 побед и вот уже 26 недель остается на вершине рейтинга прыжков в высоту.

В январе более 40 российских спортсменов были допущены к участию под нейтральным флагом в международных соревнованиях. В частности, в список вошла Ласицкене.