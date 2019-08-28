Путин переместил представительство президента в ДФО на остров Русский

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на остров Русский.

Согласно указу, представительство теперь будет располагаться по адресу: поселок Аякс, д. 10 литер Н, передает ТАСС.

До этого полпредство находилось в Хабаровске, на улице Шеронова, дом 22.

В декабре 2018 года президент подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Перенос столицы объясняли в Кремле.