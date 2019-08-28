Ректор РЭУ им. Плеханова: Акции протеста перед Днем знаний сорвут подготовку учащихся к учебному году

Только безответственные люди могут позволить себе созывать своих сторонников на несанкционированный митинг в Москве 31 августа, поскольку очевидно, что это помешает нормальной подготовке к началу учебы, считает ректор Плехановского университета Виктор Гришин. Ранее Мосгорсуд запретил оппозиции проводить в этот день шествие.

«Если в канун 1 сентября будет перекрыт центр столицы, это приведет к одному: родители действительно будут очень недовольны. И родителям, и детям в этот день надо готовиться ко Дню знаний. Кто-то еще чего-то не закупил для учебы, кто-то хотел бы поехать в школу или в вуз и что-то там уточнить, посмотреть расписание, побеседовать с преподавателями. Это же касается и вузовского сообщества», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

«Не знаю, каким образом дети будут передвигаться в такой день по центру, не вызывая при этом какого-то опасения у родителей за свою безопасность. Родители будут за них опасаться: что-то может случиться, что-то может пойти не так. Вот почему я считаю: с подобными призывами выступают люди просто безответственные», – подчеркнул ректор.

«Не знаю, что они хотят достичь этой акцией. По сути дела, к выборам, кто не был допущен к ним за ошибки при сборе подписей, вряд ли уже кого-то допустят. Все сроки вышли. В данном случае для чего организаторы созывают людей на эту акцию? Цель у нее одна – внести беспорядок, вызвать хаос в центре города. На самом деле все должны задуматься, зачем это нужно?» – пояснил Гришин.

«За всеми этими безрассудными акциями я вижу только одно – попытаться вызвать реакцию наших «западных партнеров» и еще раз заявить о себе. Это неправильно», – посетовал глава университета.

В среду стало известно, что Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведении шествия 31 августа. Напомним, что столичное правительство отказалось согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября, и предлагало сразу две альтернативные даты – 17 и 24 августа. От предложений организаторы отказались. Тем не менее оппозиционеры призывают во что бы то ни стало устроить манифестацию именно 31-го, несмотря на несогласованность акции. В частности, не прошедшая регистрацию в качестве кандидата Любовь Соболь в среду опубликовала видео, в котором призвала в субботу выходить на улицу с протестами.

Напомним, что 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошла серия митингов и шествий радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ.