Политолог: Радикальная оппозиция перешла к «плану Б»

«Обращение Леонида Волкова свидетельствует лишь о том, что линия на организацию массовых беспорядков и проведение митингов уже себя исчерпала», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя призыв экс-главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова к смене тактики в действиях оппозиции.

«Радикальная оппозиция поняла, что их действия носят абсолютно бесполезный характер, и теперь эти люди пытаются использовать свою подогретую публику для получения хоть какого-то хайпа и пиара лично для себя. Они переключаются на план «Б», – считает президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«А план этот состоит в том, чтобы попытаться дискредитировать сами выборы, – констатировал Григорьев. – Действия этих людей всегда одинаковы – провокации во время самих выборов, распространение ложной информации и дезинформации, неадекватная оценка происходящего, когда процедуры, происходящие в рамках закона, квалифицируются как нарушения и так далее. Схема их действий давно известна и ничего нового в себе не несет».

Ранее Волков опубликовал в Facebook «манифест» об основных политических задачах на ближайшие четыре недели. В частности, он призвал дать «рекомендации по консолидированному голосованию на региональных выборах», которые минимизируют проигрыш оппозиционных кандидатов.

Напомним, ранее в Москве состоялись незаконные акции. Они прошли 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.