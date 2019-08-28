Охранник потерял табельный пистолет с патронами в поезде

Охранник из Петербурга потерял табельный пистолет с патронами в поезде «Москва – Владивосток».

Мужчина отправился в служебную командировку в Хабаровск, вечером 25 августа около станции Ишим он обнаружил, что поясная сумка с документами и табельным оружием «ИЖ-71» пропала, сообщает «Рен ТВ».

Отмечается, что в дороге охранник часто отсутствовал на своем месте и распивал алкоголь. 44-летний мужчина был вынужден обратиться в полицию на станции Новосибирск.

Ранее был выбран вариант нового табельного оружия для Росгвардии.