Названы пять самых распространенных причин травм у школьников

Самые частые причины травм в московских школах – удары мячом по голове и линейкой по пальцам, рассказал старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.

«С 1 сентября мы вводим дополнительные бригады скорой помощи. В начале сентября ждем еще наплыв обращений. Самая частая травма в школе – удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем», – передает РИА «Новости» слова Ольшевского.

По его словам, в топ-5 травм также входят последствия шуточных потасовок в школе, падения с лестниц, а также ссадины на руках.

Тем временем главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева рассказала, как кормить младшеклассников.

«Оптимально 5-6 приемом пищи в сутки, через 3,5-4 часа. Более частые приемы приводят к снижению аппетита, редкие – к большим объемам пищи и растяжению желудка. За час до сна в качестве второго ужина детям дают стакан кисломолочного напитка. Например, простокваша», – сказала Брежнева.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о необходимости нормализовать режим ребенка.

Заранее необходимо приобрести несколько комплектов одежды, подходящих для конкретного учебного заведения и обустроить рабочее место в комнате ребенка.

«Важный атрибут – это рюкзак. Он должен быть с жесткой ортопедической спинкой и жесткими ручками, при этом максимально легким и вместительным. Не нужно перегружать рюкзак лишними предметами. В целях безопасности в рюкзаке важно иметь элементы светоотражения», – сказал Османов.

Напомним, ранее в среду ВЦИОМ сообщил, что россияне в среднем готовы потратить в 2019 году на подготовку ребенка к школе порядка 27 тыс. рублей, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.