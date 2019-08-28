Затраты россиян на сборы детей в школу удвоились за два года

Россияне в среднем готовы потратить в 2019 году на подготовку ребенка к школе порядка 27 тыс. рублей, что почти вдвое больше, чем в 2017 году, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26 тыс. 986 рублей (против 12 тыс. 745 рублей в 2017 году)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

Больше всего денег тратится на покупку комплекта школьной формы (с учетом спортивной формы и сменной обуви его средняя стоимость составляет 13,4 тыс. рублей в 2019 году). Среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака опрошенные россияне оценивают в 3,6 тыс. рублей, расходы и на покупку учебно-методических материалов респонденты оценили среднем в 3,1 тыс. рублей.

По данным исследования, за последние девять лет значительно снизилось число граждан, по мнению которых подготовка ребенка к школе должна полностью оплачиваться из бюджетных средств (с 28% в 2010 году до 15% в 2019 году). При этом 51% респондентов считают, форму нужно покупать только за счет собственных средств, и лишь 27% полагают, что должны сами покупать учебные материалы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 19 августа специалисты «Авито» сообщили, что базовый набор российского школьника, в который вошли школьная форма, рюкзак и пенал, стоит в среднем 2 тыс. 619 рублей.