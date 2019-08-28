В СПЧ похвалили Зеленского за освобождение Вышинского

«Я приветствую это решение и с осторожным оптимизмом думаю, что здравый смысл постепенно пробивает себе дорогу. Украинские власти начинают осознавать, что беспредел в политике и экономике приведет к распаду страны», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод, комментируя освобождение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи.

«Мы видим настрой Зеленского на продолжение контактов с Россией, на ослабление политической удавки для оппонентов и на оздоровление институтов власти. Ослаблена удавка и в сфере украинского правосудия. Это большой шаг к здравому смыслу. Продолжаются контакты между уполномоченными, это тоже позитивный факт», – добавил Брод.

В то же время он отметил, что дело Вышинского не закрыто, «будет продолжаться, но человек хотя бы не за решеткой».

«Он подтвердил готовность являться к следователям по первому требованию, не собирается исчезать и не захотел войти в списки обмена, поскольку уверен в своей невиновности и абсурдности обвинения. Будем надеяться, что до конца года дело будет завершено», – сказал правозащитник.

Говоря о переносе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, он заявил, что на Украине есть радикальные силы, которые настроены продолжать курс экс-президента Петра Порошенко на разрыв с Россией, и они продолжат мешать нормализации отношений.

«Но есть и другие силы, настроенные на контакт и сохранение Украины. Настрой на обмен есть, и он состоится в ближайшем будущем», – заключил Брод.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина».

Вышинский в свою очередь заявил, что готов являться по первому требованию украинского суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство. «Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие», – сказал Вышинский на заседании.

После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.

Напомним, Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.

В то же время Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится. По его словам, обмен отодвигается на неопределенный срок. Он также добавил, что, скорее всего, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского есть силы, которые хотят сорвать обмен.