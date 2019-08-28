Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 13 копеек – до 66,31 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 73,54 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».