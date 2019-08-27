Захарова высмеяла заявление США о выводе войск из Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления госсекретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона как можно быстрее вывести войска из Афганистана.

«Как, опять? А так же быстро, как в прошлый раз или как из Сирии?» – написала она в своем Facebook.

Так она прокомментировала заявление Помпео о том, что США намерены вывести военнослужащих из Афганистана «как можно скорее и в как можно большем количестве».

«США сражаются в Афганистане более 18 лет. 18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества. Мы сокрушили «Аль-Каиду» (запрещена в России), это была наша миссия, продолжаем бороться с ними. США никогда [не заявляли| о постоянном военном присутствии в Афганистане, и все стороны признают: время уходить», – приводит его слова ТАСС.

США заявляли о начале вывода войск из Сирии в январе, однако так и не выполнили этого.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как на самом деле США выводят войска из Сирии.

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