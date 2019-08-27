Макрон заявил о необходимости Европы для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, хотя в последнее время и пользовалась слабостью Запада, неизбежно придет к взаимодействию с Европой.

«Вот уже пять лет, как Россия занимает небывалое место во всех крупных конфликтах, потому что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция были слабы», – передает его слова «Интерфакс».

Он выразил мнение, что Россия «присутствует во всех кризисных ситуациях» из-за слабостей и ошибок Европы.

Он также заявил, что это положение дел не может сохраняться долго, так как у России большие инвестиции в оружие, но в то же время ВВП, как у Испании, проблемы в демографии и «нарастающая политическая напряженность». В связи с этим, считает Макрон, Европа в какой-то момент может подготовить и предложить России «стратегическую опцию», которую она будет искать.

Он также заявил, что эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, в связи с чем Парижу нужно построить новые отношения с Москвой.