Синоптики дали прогноз на 1 сентября

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала какая погода ожидается в Московской области в первых числах сентября.

«Погода пока прогнозируется хорошая. В начале сентября ожидается летняя погода по среднесуточной температуре. Повышенный фон атмосферного давления, не сильный ветер переменных направлений. По температуре – ночи будут относительно прохладные», – рассказала Макарова «Ридусу».

По данным синоптика, в ночь на 1 сентября термометр в Московской области покажет +8...+13 градусов. В Москве, как предполагается, будет около +10 градусов.

«Максимальная температура днем – в Москве около +25 градусов, по области – +21...+26 градусов. Примерно такая погода ожидается и в начале недели. Может быть, ночь немножко будет потеплее. В Москве где-то утром будет порядка +12...+14 градусов, ну и дневная температура тоже где-то около +25 градусов», – рассказала Макарова.