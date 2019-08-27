Космический ядерный буксир показали на МАКС

Макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Макет ядерного транспортно-энергетического модуля демонстрируется на стенде КБ «Арсенал», передает РИА «Новости».

Ядерный «буксир» планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании баз.

Напомним, 13 августа в Роскосмосе сообщили, что завершен первый проект по созданию уникального космического «буксира» на основе ядерной энергодвигательной установкой (ЯЭДУ) мегаваттного класса, разработана конструкторская документация, пройдены автономные испытания частей макета.

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