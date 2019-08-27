Начало работы косморобота на МКС отложили

Робот «Федор» не начнет во вторник выполнять научные задачи на Международной космической станции (МКС), сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нет», – передает ТАСС ответ Рогозина на соответствующий вопрос.

Он добавил, что о готовности «Федора» к работе должен доложить космонавт Александр Скворцов.

«Люки открыты, перемещение робота на станцию, на его рабочее место, которое подготовлено. Мы забрали экзоскелет, Александр Александрович Скворцов даст знать, когда он будет готов приступить [к работе]», – сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что для эксперимента достаточно времени.

«У нас был небольшой резерв по времени. Эти два дня, которые, как написал робот, он потерял в пробке, мы компенсируем», – рассказал Рогозин.

Он также выразил надежду, что возвращение «Федора» произойдет в срок 7 сентября.

Во вторник утром пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федор» (Skybot F-850) на борту в автоматическом режиме пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Напомним, ранее во вторник «Федор» после стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС извинился за задержку, сославшись на «пробки» в космосе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД