После стыковки «Союза» с МКС робот «Федор» пошутил про космические «пробки»

Человекоподобный робот «Федор» после стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) извинился за задержку, сославшись на «пробки» в космосе.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», – говорится в сообщении в Twitter робота.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, возвращение корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» с Международной космической станции (МКС) на Землю состоится 7 сентября, как и планировалось изначально, передает ТАСС.

«Того срока, который необходим для проведения всех тестов в полном объеме, достаточно для того, чтобы выдержать программу испытаний и отправить корабль на Землю 7 сентября», – сказал Рогозин.

Во вторник утром пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федор» (Skybot F-850) на борту в автоматическом режиме пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Напомним, 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. Позднее была названа вероятная причина неудачной стыковки.