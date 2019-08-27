Названо число попадающих в «квалификационную яму» работников

Компетенции почти 34 млн трудящихся в России избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму», сказано докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

В документе со ссылкой на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указано, что треть работников в мире сталкиваются с проблемой «квалификационной ямы», таким образом она затрагивает 1,3 млрд работников. Отмечается, что через 10 лет этот показатель может вырасти еще на 100 млн человек. На данный момент в России число таких сотрудников достигает – 34 млн человек, передает РИА «Новости».

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.

Авторы доклада уточняют, что в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за проблемы «кадровой ямы» 5 трлн долларов, однако, по мнению экспертов, в ближайшее 10 лет качественный переход к «новому типу социального контракта» может повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.

Ранее россияне оценили опасность остаться без работы из-за роботов.