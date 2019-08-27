Нефть подорожала на ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне ослабления опасений за перспективы торговой войны между США и Китая в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,55% –до 58,44 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,62%, составив 53,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов отыгрывают заявления Трампа о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая. Кроме того, по словам Трампа, Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.