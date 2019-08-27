Грузинские авиакомпании задолжали России крупную сумму

До введения запрета на прямое авиасообщение между двумя странами грузинские авиакомпании задолжали России 1 млн долларов за аэронавигационное обслуживание, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

В конце июня общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляла 792,5 тыс. долларов и 592,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Петрова рассказала, что министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности перед «Госкорпорацией по ОрВД» десять лет назад. Тогда же ведомство представило график погашения, однако платежи не осуществляются.

Напомним, 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами.

Руководитель пресс-службы Министерства транспорта Александр Волков заявлял, что запрет на полеты в Россию самолетов грузинских авиакомпаний продлится до полного погашения долгов по аэронавигационному обслуживанию.

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