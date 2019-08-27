Глава Гонконга решила обратиться за помощью к молодежи

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам встретилась за закрытыми дверями с представителями молодежи для обсуждения путей нормализации обстановки.

Как пишет «Саут Чайна морнинг пост», в диалоге приняли участие около 20 человек в возрасте до 30 лет, не связанных с политическими движениями. Лам общалась с молодежью около часа, а сопровождающие ее министры говорили около трех часов, передает ТАСС.

Ранее участники беспорядков устроили в Гонконге транспортный хаос.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказалиужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Напомним, в начале августа Лам заявила, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна – две системы» и национальному суверенитету.