Шарапова вылетела из US Open из-за проигрыша Серене Уильямс

Россиянка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Уильямс не оставила Шараповой шансов, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:1, 6:1. На матч спортсменки затратили ровно час, передает ТАСС.

В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли.

US Open проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительный в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные 57 млн.долларов.

Напомним, в конце июля Шарапова вошла в рейтинг самых успешных спортсменов России 2019 года по версии Forbes.