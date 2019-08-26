Россиянка погибла на склоне Фудзи

Российская туристка погибла при восхождении на японский вулкан Фудзи.

По предварительной информации, на 29-летнюю россиянку Анну Дубровину упал камень или осколок горной породы, в результате чего она получила несовместимые с жизнью травмы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

В свою очередь, в консульском отделе посольства России в Японии сообщили, что в настоящее время японская полиция пока не предоставляла никакой информации по поводу этого инцидента.

Фудзи – действующий вулкан высотой 3776 метров, который находится в 90 км от Токио. Каждый год вулкан посещают десятки тысяч японцев и иностранцев.

Ранее сообщалось, что американский альпинист умер после покорения Эвереста.