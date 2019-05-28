Американский альпинист умер после покорения Эвереста

Американский альпинист умер на слоне Эвереста; количество погибших во время восхождения на вершину с начала мая достигло 11, сообщают СМИ со ссылкой на непальские власти.

Альпинист умер на высоте 7900 метров, когда возвращался после покорения вершины. Во время спуска он почувствовал недомогание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IANS.

По информации непальских СМИ, причиной гибели альпинистов являются тяжелые погодные условия. Покорители вершин находятся в условиях нехватки кислорода, поэтому их организм подвержен истощению.

С начала мая погибли 11 альпинистов, однако власти Непала не планируют прекращать выдачу разрешений для путешественников.

По официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в 2019 году во время покорения вершин в Гималаях погиб 21 человек.

24 мая сообщалось о смерти двух альпинистов после восхождения на Эверест.

В 2016 году при восхождении на Эверест за два дня погибли четыре человека. В 2017 году там умер альпинист из США Роланд Йервуд, которому в 2015-м удалось выжить при сходе лавины, вызванной землетрясением.