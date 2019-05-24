Несколько альпинистов умерли после восхождения на Эверест

Два альпиниста умерли за последние сутки после восхождения на Эверест, сообщают СМИ со ссылкой на организаторов экспедиций.

В минувшую среду на склонах Эвереста собралось около 200-300 альпинистов для восхождения на гору, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.

Австриец Инг Ландграф умер в минувший четверг, когда возвращался в лагерь после покорения вершины, сообщила газета Himalayan Times.

В компании-организаторе экспедиции Himalaya Vision Pvt Ltd отметили, что австриец шел на гору в составе экспедиции с тибетской стороны. Другой альпинист, уроженец индийского штата Махараштра Нихала Багвана был доставлен спасателями в лагерь.

«Альпинист 27 лет скончался в четвертом лагере после того, как почувствовал недомогание, возвращаясь с вершины Эвереста», – пояснил представитель организаторов экспедиций Peak Promotion Pvt Ltd Бабу Шерпа.

Также после восхождения на Эверест умер 55-летний американец Дон Кэш, который до этого покорил вершины остальных континентов, об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на его семью.

Родственники погибшего предполагают, что Кэш мог умереть из-за сердечного приступа во время спуска с горы, однако официально причина смерти еще не установлена.

Газета Himalayan Times уточнила, что за весенний альпинистский сезон на склонах Эвереста умерли 16 человек.

В 2016 году при восхождении на Эверест за два дня погибли четыре человека. В 2017 году там умер альпинист из США Роланд Йервуд, которому в 2015-м удалось выжить при сходе лавины, вызванной землетрясением.