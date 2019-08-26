Лидеры G7 получили от Макрона подарки из мусора

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил на сессии по климату лидерам G7, а также приглашенным на саммит главам других государств и международных организаций наручные часы, сделанные из собранного в океанах пластика.

Одной из основных тем саммита «Большой семерки» во французском Биаррице стал климат.

«Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

В июне на саммите в Осаке страны «Большой двадцатки» договорились стремиться к прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана.