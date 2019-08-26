Сбившего насмерть беременную экс-сотрудника «Синергии» приговорили

Бывший сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов приговорен к шести годам за смертельное ДТП с беременной женщиной в центре Москвы в 2018 году.

«Признать Исаханова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласил приговор судья Максим Никитин, передает ТАСС.

Сам подсудимый заявил, что полностью раскаивается и добавил, что многократно просил прощения у родсвтенников погибшей.

По мнению Исаханова, авария произошла по вине другого автомобиля. «Он меня подрезал», – пояснил осужденный.

Мать и супруг погибшей просили для подсудимого максимальный срок – семь лет. Прокурор просил назначить шесть лет и 10 месяцев общего режима с лишением водительских прав на три года.

Сторона защиты просила оправдать Исаханова или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, ДТП произошло 18 июня 2018 года. Под автомобиль попали две женщины, включая беременную, она и ребенок погибли, вторая серьезно травмирована. Супруг и мать погибшей заявили иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей.

Сам Исаханов был уволен из университета «Синегрия», позднее он частично признал вину.