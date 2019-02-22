Сбивший беременную женщину экс-сотрудник «Синергии» частично признал вину

Бывший сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов, который насмерть сбил беременную женщину в Москве летом 2018 года, частично признал вину в суде.

Такое заявление он сделал в Савеловском суде. По словам адвоката потерпевших Андрея Мишонова, Исаханов признал, что люди погибли под его автомобилем, но утверждает, что трагедия произошла по вине другого водителя.

«В суде его (Исаханова) защита приобщила к материалам дела копии квитанций на 30 тыс. рублей, которые якобы были переведены на счет потерпевших, однако никаких переводов потерпевшие не получали», – отметил адвокат ТАСС.

ДТП произошло 18 июня 2018 года. Под автомобиль попали две женщины, включая беременную, она и ребенок погибли, вторая серьезно травмирована. Супруг и мать погибшей заявили иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей. Пострадавшая свой иск заявит на следующем заседании.

Михаил Исаханов, задержанный по делу, был уволен из «Синергии». Экспертиза обнаружила в его крови следы наркотика.