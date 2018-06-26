Из «Синергии» уволили заподозренного в причастности к смертельному ДТП с беременной

Возможный участник смертельного ДТП в Москве Михаил Исаханов был уволен из университета «Синергия»; вуз выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщил директор по связям с общественностью Дмитрий Чубаров.

Чубаров заявил, что Исаханова уволили, и отметил, что виновник ДТП должен понести наказание, которое будет определено судом, передает РИА «Новости».

«Хотели бы еще раз выразить соболезнования семье погибших», – добавил он.

Сообщается также, что Исаханова задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека».

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов стал участником крупного ДТП в Москве. В результате аварии погибли беременная женщина и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию.