Петр Мамонов рассказал о предстоящей операции

Российский музыкант и актер Петр Мамонов рассказал, что готовится к операции.

«Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить», – передает РИА «Новости» слова Мамонова.

Жена музыканта Ольга подтвердила, что музыканта готовят на данный момент к операции.

«Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач – и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл», – рассказала она.

Напомним, в субботу российского рок-музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова экстренно госпитализировали с инфарктом.