Петр Мамонов экстренно госпитализирован

Российского рок-музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова экстренно госпитализировали с инфарктом.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации», – говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

Жена Мамонова Ольга сообщила радиостанции «Говорит Москва», что музыкант сейчас находится в отделении шоковой терапии.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, ему 68 лет.