Эксперт: Хамелеонство Макрона в отношении России привело к скандалу на саммите G7

«Конфликт на тему приглашения России в G7 между Трампом и остальной частью «семерки» привел к усилению трансатлантического раскола. И у Макрона в этой истории удивительно неприятная роль», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя сообщения СМИ о ссоре президента США с другими лидерами G7 из-за России.

«Президент Франции вместо того, чтобы выступить посредником между Трампом и остальной частью «семерки», оказался ренегатом. Это сильный политический кризис, и я не помню, когда в последнее время политики вот так публично отказывались от своих слов», – отметил доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

«Макрон вначале пообещал Путину поддержать идею возвращения России в этот формат, а потом занял противоположную позицию. Столь яркого примера хамелеонства я не встречал. Это очень негативный фактор, свидетельствующий о серьезном кризисе в умах западных политиков», – подчеркнул эксперт.

По его словам, если французский лидер хотел занять жесткую позицию – ее следовало занимать с самого начала. «Это означает, что человек не готовился к встрече. И Трамп из-за этого скандала попал в глупое положение. Безусловно, политическим лидерам надо было заранее готовиться к продумыванию своей позиции. Очевидно, что здесь мы наблюдаем демонстрацию полной неспособности политического решения проблемы G7, а это проблема требует решения», – продолжил собеседник.

«И я не уверен, что России нужно присоединение к этой «семерке». G7 утратила смысл собственного существования. Что бы там не обсуждали – Иран, КНДР, Сирию или Brexit – это уже отживший институт, не имеющий потенциала для существования. Мне кажется, России нужно оставить желание туда возвращаться. Надо просто дать этому институту умереть», – резюмировал Межуев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, идея восстановить G8 рассорила главу американского государства Дональда Трампа с другими лидерами G7. Они считают, что «семерка» – «это семья, клуб, сообщество либеральных демократий». Глава российского государства Владимир Путин, по их мнению, «не олицетворяет это».

Трамп смотрит на G7 иначе. Президент США хочет видеть Россию в G8, чтобы Иран, Сирию или КНДР можно было обсуждать с участием Москвы.

Напомним, перед саммитом вопрос об участии России подняли Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. В Москве подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

Утверждается, что с Трампом согласен глава правительства Италии Джузеппе Конте, который при этом уже подал в отставку. Нейтральной позиции придерживается японский премьер Синдзо Абэ. Остальные лидеры G7, как пишет издание, выступают против возвращения России.

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