Су-30СМ выполнили пуски ракет класса «воздух-воздух» над Крымом

Истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет «воздух-воздух» по воздушным целям условного противника на полигоне в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«В ходе учебно-тренировочных полетов летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух», передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, в ходе учений часть экипажей была задействована в постановке малогабаритных световых мишеней, которые используются для имитации воздушных целей противника. Всего учебно-боевые задачи выполняли 10 Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Напомним, в сентябре 2018 года в Сети появилось видео дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в условиях густой облачности в небе над Крымом.

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