В Сети появилось видео дозаправки Су-34 в облаках над Крымом

В Сети появилось видео дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в условиях густой облачности в небе над Крымом.

Соответствующий ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Отмечается, что дозаправка проводилась на высоте около 800 метров парами и одиночным порядком.

Всего процедуру отработали больше 30 самолетов.

Ранее было опубликовано видео пуска ракеты Х-31 с бомбардировщика Су-34.